نگاهی به برگزیدگان اسکار موسیقی ده سال اخیر

موسیقی ما – مراسم اسکار 2020 در روز 9 فوریه 2020 برگزار می‌شود. این مراسم برای دومین سال متوالی مجری اصلی ندارد و کسانی که نامزدها را اعلام می‌کنند، مراسم را می‌چرخانند. چند روز مانده به برگزاری این رویداد، لیست کامل نامزدها اعلام شدند و در این میان «جوکر» با کسب ۱۱ نامزدی پیش‌تاز این رقابت شد و «۱۹۱۷»، «روزی روزگاری در هالیوود» و «مرد ایرلندی» با ۱۰ نامزدی در مکان بعدی جای گرفتند. اما نامزدهای بهترین موسیقی متنِ این رویداد سینمایی فیلم‌های جوکر، زنان کوچک،‌ داستان ازدواج، 1917 و جنگ ستارگان: خیزش اسکای واکر هستند؛ همچنین ترانه‌های راکت من ، خط‌شکنی، فروزن 2 و هویت نیز به عنوان کاندیداهای بهترین ترانه مطرح هستند . به همین بهانه نگاهی به برندگانِ این رشته در اسکار در ده سال اخیر داشته‌ایم:



2011: شبکه‌ی اجتماعی



نامزدها:

127 Hours – ای. آر. رحمان

How to Train Your Dragon – جان پاول

Inception – هانس زیمر

سخنرانی پادشاه – الکساندر دسپلا



برنده‌ی جایزه‌ی بهترین موسیقی متن فیلم اسکار سال 2011 فیلم «شبکه اجتماعی» به کارگردانی دیوید فینچر بود. موسیقی این فیلم حاصل همکاری «ترنت رزنر» و «اتیکاس راس» بود. همکاریِ این دو در ساختِ موسیقی برای فیلم‌های دختری با خالکوبی اژدها و دختر گم‌شده ادامه یافت. «شبکه اجتماعی» در حالی توانست اسکار بهترین موسیقی متن را دریافت کند که رقیبی چون «هانس زیمر» در این رویداد حضور داشت.



موسیقی فیلم «شبکه‌ی اجتماعی»، «دارک آمبینت» است . دارک آمبینت یکی از زیر شاخه‌های سبک آمبینت هست که دارای ویژگی‌هایی همچون ترس، شومی یا ناسازگاری است. ریشه‌های این موسیقی به دهه‌ی 1970 بر می‌گردد؛ اما در دهه های 1980 و 1990 با شروع جدیدی هم‌زمان با ورود دستگاه‌های جدیدی همچون سینتی سایزر و تکنولوژی‌های روز همراه بود. «مایکل ترنت رزنر»، آهنگ‌ساز، خواننده، ترانه‌سرا، نوازنده‌ی سازهای مختلف و تهیه‌کننده‌ی موسیقی آمریکایی و از هنرمندان شاخص موسیقی اینداستریال است . او با گروه‌هایی از جمله آپشن ۳۰، اگزتیک بردز و تِیپ‌وُرم همکاری داشته ‌است. روزنامهٔ لس‌آنجلس تایمز از رزنر به‌عنوان یکی از «تحسین‌برانگیزترین نقش‌آفرینان» در سبکی که ارائه می‌کند یاد کرده‌است، همچنیندر سال ۱۹۹۷ مجلهٔ تایم این هنرمند را در لیست ۲۵ نفره‌ی «پرنفوذترین آمریکایی‌ها» قرار داد. او طی سال‌های فعالیت موسیقی‌اش با هنرمندان مختلفی از سبک‌های گوناگون همکاری داشته‌ است که از میان آن‌ها می‌توان به دیوید بویی، آدرین بلو، سائول ویلیامز و مریلین منسون که اشاره کرد . «اتیکاس راس» نیز از سال ۱۹۹۲ میلادی تاکنون مشغول فعالیت بوده‌ است .



2012 آرتیست



نامزدها:

ماجراهای تن‌تن – جان ویلیامز

هوگو – هاوارد شور

بندزن خیاط سرباز جاسوس – آلبرتو ایگلسیاس

اسب جنگی – جان ویلیامز



فیلم «آرتیست» به‌صورت صامت و سیاه-سفید فیلم‌برداری شد و منتقدان از این فیلم تمجید بسیاری کردند. این فیلم صامت در ۵ رشته (بهترین فیلم سال، بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر مرد، بهترین موسیقی متن، بهترین طراحی لباس) برنده جایزهٔ اسکار شد. موسیقی متنِ این فیلم ساخته‌ی «لودویک بورس» -آهنگساز فرانسوی- همان سالی که اسکار را به دست آورد، توانست جایزه‌ی «گلدن گلوب» را نیز از آنِ خود کند. او در موسیقی این اثر یک تجربه‌ی نادر را پیش روی مخاطبان گذاشت، ضمن آنکه نوشتنِ موسیقی متن اصلی یک فیلم صامت به طور جداگانه یک تجربه منحصر به‌فرد به حساب می‌آید.



موسیقی متنِ این اثر را می‌توان نقطه‌ی عطف کارهای آهنگساز فرانسوی دانست . «لودویک بورس» حرفهٔ خود را با آهنگسازی برای کارهای تبلیغاتی آغاز کرد و پس از آن به فیلم‌های کوتاه روی آورد. او بیشترین همکاری را با کارگردان فرانسوی، میشل آزاناویسوس، داشته ‌است.



2013 زندگی پی



نامزدها :

آنا کارنینا – داریو ماریانلی

آرگو – الکساندر دسپلا

لینکلن – جان ویلیامز

Skyfall – توماس نیومن



«زندگی پی» اثر «یان مارتل» با آهنگ‌سازی «مایکل دانا» توانست اسکار موسیقی سال 2013 را از آنِ خود کند. این دو هنرمند سابقه‌ی همکاری‌های بی‌شماری با یکدیگر داشته‌اند. «دانا» در موسیقی این فیلم از ترکیب عناصر غربی و شرقی بهره برد. (به خصوص در پرده‌ی اول فیلم) او از موسیقی فرانسوی و هندی برای تاثیرگذاری بیشتر استفاده کرد. «دانا» در بخش‌هایی از موسیقی این اثر از سازهای سه تار و آکوردئون و چندین ساز دیگر بهره برده است. در قطعه‌ی «عمیق‌ترین نقطه روی زمین» صدای شیپور و سرنا همراه با صدای گروه کر شنیده می‌شود و این جدای از بخش‌های ارکسترال اثر است. «دانا» برای هر کدام از شخصیت‌های فیلم، موسیقی جداگانه‌ای را مدنظر قرار داده است. آهنگ‌ساز به جای نوشتنِ نت‌های پیچیده، موسیقی خود را به روشنی و سرراستی بیان کرد و آلبومی که از موسیقی این فیلم ارایه داد، با استقبال بسیار زیاد مخاطبان روبه‌رو شد.



این فیلم نامزد یازده جایزه اسکار و سه جایزه گلدن گلوب از جمله بهترین فیلم و بهترین کارگردانی شد .



2014 جاذبه



نامزدها:

کتاب‌دزد – جان ویلیامز

او – William Butler و اون پلت

فیلومنا – الکساندر دسپلا

نجات آقای بنکس – توماس نیومن



فضای فیلم «جاذبه» در خارج از سیاره زمین رخ می‌دهد و موسیقی «استیون پرایس» فضای وحشتِ ناشی از آن را به خوبی نشان می‌دهد. پرایس در این سال رقبای سرسختی داشت که توانست همه‌شان را کنار بزند. او از سال ۱۹۹۶ میلادی تاکنون مشغول فعالیت بوده است .

موسیقی این فیلم در همان سال توانست جایزه بفتای بهترین موسیقی فیلم و جایزه انجمن منتقدان پخش‌کننده فیلم را نیز از آنِ خود کند و در «گلدن گلوب» نیز نامزد شود. آهنگ‌ساز در این اثر تلاش کرده است تا با اثرش، داستان مقاومت قهرمانانه انسان برای زنده ماندن در شرایط دشوار را روایت کند.



«پرایس» نوازنده گیتاری است که اولین حضور خود را در دنیای فیلم با همکاری با ترور جونز در کارهایی چون Dinotopia و «لیگ آقایان فوق العاده» آغاز کرد. پیش از اینکه آهنگسازی خود را در سال 2011 در کمدیِ علمی - تخیلی بریتانیایی «حمله به بلوک» آغاز کند، حرکت او به سمت ویرایش و ادیتِ موسیقی، او را به همکاری با آهنگسازان مختلفی نظیر هاوارد شور، آنه دادلی، پاتریک دویل، هانس زیمر و دیوید آرنولد سوق داد. با این دو موسیقی در سال 2013 به ویژه «جاذبه»، پرایس خود را به عنوان استعدادی جدید در دنیای فیلم با آینده ای روشن و درخشان معرفی کرد .



«پرایس» در مصاحبه ای با هافینگتون پست درباره‌ی موسیقی این فیلم گفته است: «کوارون دوست داشت از صداهایی استفاده کند که توسط فضانورد شنیده می‌شود. شما صداهایی از داخل لباس فضانوردی آنها را خواهید شنید، اگر آنها چیزی را لمس یا احساس کنند، شما لرزشی را که آنها می‌شنوند خواهید شنید، اما شما هیچ صدای خارجی را نمی‌شنوید. ما می‌دانیم که موسیقی مسئول چیزهای زیاد دیگری است. از من خواسته شده بود که سعی کنم صداهایی را ایجاد کنم که صداهایی معمولی باشند. شما صدای انفجاری را در فیلم نخواهید شنید؛ اما ممکن است نوسانات موسیقی‌ای را بشنوید که آن را انعکاس می‌دهد. در اینجا موسیقی کار صداهای معمول و مرسوم را انجام می‌داد در حالی که گروه صدا می توانستند کار جالب خود را انجام دهند.»





2015 هتل بزرگ بوداپست



نامزدها:

بازی تقلید – الکساندر دسپلا

بین ستاره‌ای – هانس زیمر

آقای ترنر (فیلم) – Gary Yershon

نظریه همه‌چیز – یوهان یوهانسون



«الکساندر دسپلا» در این سال با حضورِهانس زیمر و موسیقی فوق العاده « Interstellar » بخت کمی برای برنده شدن داشت، اما در کمال ناباوری، جایزه اسکار بهترین موسیقی متن را برای فیلم هتل بزرگ بوداپست دریافت کرد. او که آهنگساز و رهبر ارکستر فرانسوی است، در موسیقی این فیلم توجه فوق‌العاده‌ای به جزئیات کرده است و در موسیقی‌اش صحنه‌های تعقیب و گریز، داستان‌های عاشقانه و نوستالوژی را به نمایش گذاشته است.



«دسپلا» در همان سال برنده‌ی جایزه بفتا نیز برای موسیقی این فیلم شد. او همچنین برنده‌ی جایزه اسکار بهترین موسیقی فیلم برای فیلم شکل آب نیز شده است. دسپلا طیف گسترده ای از فیلم‌ها، از فیلم‌های مستقل با بودجه‌ی کم تا بلاکباسترهای بزرگ همچون ملکه، قطب‌نمای طلایی، مورد عجیب بنجامین باتن، گرگ‌ومیش: ماه نو، آقای فاکس شگفت‌انگیز، هری پاتر و یادگاران مرگ – قسمت اول و قسمت دوم، سخنرانی پادشاه، دختر دانمارکی، قلمرو طلوع ماه، آرگو، ظهور نگهبانان، سی دقیقه پس از نیمه‌شب، گودزیلا، بازی تقلید، شکست‌ناپذیر، زندگی پنهان حیوانات خانگی و جزیره سگ‌ها را آهنگ‌سازی کرده‌است .



دسپلا از افتخارات چیزی کم ندارد، دو اسکار، دو گلدن گلوب، دو گرمی، سه بفتا و سه سزار



2016 هشت نفرت انگیز



نامزدها:

پل جاسوس‌ها – توماس نیومن

کارول – کارتر برول

سیکاریو – یوهان یوهانسون

جنگ ستارگان: نیرو برمی‌خیزد – جان ویلیامز



«هشت نفرت‌انگیز» به نویسندگی و کارگردانی کوئنتین تارانتینو ساخته‌ی آهنگساز بزرگ «انیو موریکونه» اسکار موسیقی 2015 را از آن خود کرد. موریکونه برای این فیلم همچنین جایزه بفتا و گولدن گلوب را هم دریافت کرد؛ اگرچه این اولین اسکار رسمی بود که به آهنگسازی که به او لقب «موتسارت سینما» را داده‌اند، دریافت کرد.



موریکونه پیش از دریافت جایزه اسکار برای موسیقی هشت نفرت‌انگیز با آنکه چندین بار نامزد دریافت جایزه اسکار برای بهترین موسیقی فیلم بود موفق به دریافت آن نشد تا آنکه در تاریخ ۲۵ فوریه ۲۰۰۷ میلادی آکادمی علوم و هنرهای سینمائی آمریکا در تجلیل از او با عنوان خالق آثار درخشان و متفاوت در هنر موسیقی فیلم اسکاری افتخاری به موریکونه اهدا کرد. موریکونه گفته بود «پس از پنج بار نامزدی برای دریافت اسکار دیگر انتظار نداشتم. از دریافت آن ناامید شده بودم. نمی‌توانم بگویم از این موضوع خوشحال نیستم. من جوایز زیبا و به‌یادماندنی بسیاری دریافت کرده‌ام اما حفره کوچکی در این میان باقی‌مانده بود که امیدوارم جایزه اسکار بتواند این حفره را پر کند.»



موریکونه جایزه اسکار را در مراسم سالانه آن از دستان کلینت ایستوود دریافت کرد. مانی‌که موریکونه برای دریافت جایزه روی صحنه دیده شد به زبان ایتالیایی صحبت می‌کرد و ایستوود آن را برای حضار ترجمه کرد و این دو پس از چهل سال بدین ترتیب یکدیگر را ملاقات کردند. موریکونه در لحظهٔ دریافت این جایزه و در میان جمع بزرگی از هنرمندان صاحب نام و خانواده سینما همچون فیلیپ گلس، مارتین اسکورسیزی، استیون اسپیلبرگ، فرانسیس فورد کاپولا، جورج لوکاس، مریل استریپ، لئوناردو دیکاپریو و بسیاری دیگر، از کارگردان‌هایی که برای موسیقی فیلم‌هایشان اعتماد کردند و وظیفه نوشتن آن را به او سپردند تشکر کرد و جایزه‌اش را به ماریا همسرش تقدیم کرد. او چنین جایزه‌ای را برای خدمت به سینما و ترقی احساسات زیبایی‌شناختی در موسیقی نقطه نهایی ندانست و آن را آغاز حرکت عنوان کرد.

موریکونه، آلکس نورث خالق موسیقی اسپارتاکوس (به کارگردانی استنلی کوبریک) و لالو شیفرین سازنده تم اصلی مشهور مجموعه فیلم‌های مأموریت غیرممکن تنها آهنگسازانی هستند که اسکار افتخاری دریافت کردند.





2017 لالالند



نامزدها:

جکی - میکاچو» برای

لالالند- هورویتز جاستین هورویتز

شیر- داستین اوهالورن و هاشکا

مهتاب- نیکولاس بریتل

مسافران- «توماس نیومن»



موسیقی فیلم لالا لند یکی از قابل پیش بینی‌ترین دریافتِ جایزه‌ی در سال 2017 بود. موسیقی این فیلم را «جاستین هورویتز» نوشته بود. آلبوم لالا لند در زمان انتشار در رتبه دوم بیلبورد و رتبه اول جدول آلبوم‌های بریتانیا رسید.



«جاستین هورویتز» که آهنگسازی این آلبوم را برعهده داشت دوست و همکار قدیمی دیمین شزل کارگردان فیلم لا لا لند بود و پیش از این نیز سابقه‌ی همکاری با یکدیگر را داشتند.. جاستین و هورویتز و دیمین شزل هردو در دانشگاه هاروارد درس خوانده و در آنجا با یکدیگر هم اتاقی بودند و ایده ساخت لالا لند نیز از همانجا در ذهنشان شکل گرفت. غیر از هورویتز،بنجامین پاسک و جاستین پائول نیز در ساخت ترانه های فیلم با گروه همکاری کردند. هورویتز غیر از جایزه اسکاری که برای آلبوم موسیقی فیلم گرفت یک جایزه اسکار هم برای ترانه شهر ستاره ها دریافت کرد.



2018 موسیقی فیلم شکل آب



نامزدها:

شکل آب – الکساندر دسپلا

دانکرک – هانس زیمر

رشته خیال – جانی گرینوود

جنگ ستارگان: آخرین جدای – جان ویلیامز

سه بیلبورد خارج از ابینگ، میزوری – کارتر برول



«الکساندر دسپیلا» برای بار دوم طی یک دهه توانست اسکار بهترین موسیقی متن را برای فیلم «شکل آب» دریافت کند. این آهنگ‌ساز پیدا کردن ملودی صحنۀ آغازین تلاش بسیاری کرده و خودش می‌گوید این کلید، روشن می‌کرد که روح این اثر چیست. همه چیز در همان صحنۀ آغازین نهفته است. این آهنگساز درباره‌ی این اثر گفته است: «آب اصلی‌ترین اِلمانِ فیلم است و با حالت حرکت دوربین نمایش داده می‌شود، همینطور با نوع تدوین فیلم و موسیقی آن. دوربین هرگز متوقف نمی‌شود. همیشه در حرکت است. و این مسئله خودش خیلی شبیه به موسیقی و همینطور شبیه به آب است. یک جریان است. موسیقی هم یک جریان است. همه چیز به شکلی است که انگار زیر آب هستیم. تلاش من این بود که در ارکستراسیون هم این حالت باشد. طوری باشد که احساس کنیم آب ما را احاطه کرده است و صدای ارکستر شبیه آب باشد. برای همین هم وقتی به صحنه‌های خطر می‌رسیم – مثل صحنۀ اقدامات پنهانی، فرارها و قسمت‌های شوم داستان نمی‌خواستم آن افسونی را که در سراسر فیلم وجود دارد بشکنم. چون ما از همان ابتدا و در سراسر فیلم افسون شده‌ایم.»



2019 پلنگ سیاه (بلک پنتر)



نامزدها:

پلنگ سیاه

بلکککلنزمن

اگر خیابان بیل به حرف بیاید

جزیره سگ ها

بازگشت مری پاپینز



آهنگسازی این فیلم را که جایزه‌ی اسکار 2019 را به خود اختصاص داد، لودویگ گورانسون انجام داده است. او بعد از خواندنِ فیلم‌نامه‌ی این اثر، تصمیم گرفت برای کسب اطلاعات بیشتر به افریقا سفر کند. او یک ماه را در سنگال سپری کرد و مدتی با آهنگسازان محلی کارکرد.